В двух московских вузах объявили карантин из-за кори

В Российском университете дружбы народов (РУДН) и Российском Государственном Университете (РГУ) им. Косыгина объявлен карантин из-за случаев кори, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на такие меры пришлось пойти из-за того, что у большинства студентов и преподавателей нет прививок. В настоящее время в этих учреждениях идут каникулы, но планируется, после их завершения ввести дистанционный формат минимум до 8 февраля.

24 января сообщалось, что у студента РУДН была обнаружена корь. В начале января в Роспотребнадзоре сообщили, что два завозных случая кори зафиксировали в столице Амурской области — Благовещенске.

30 января в Великом Новгороде семь человек госпитализировали с корью.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина рассказала, как на 100% защититься от кори.