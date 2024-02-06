В российском городе снег с крыши рухнул на коляску с ребенком

В Оренбурге снег с крыши рухнул на коляску с ребенком возле многоквартирного дома. Об этом сообщает сообщество «Оренбург очевидец» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в жилом комплексе «Времена года». На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина с коляской стоит возле дома, а затем на них обрушивается снег с крыши. Оренбурженка успевает переместить коляску из-под падающего снега.

До этого, 4 февраля, в Казани глыба снега рухнула с крыши дома на 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами, подробности о его состоянии не сообщались. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в центре Москвы кусок льда упал на девушку с крыши.