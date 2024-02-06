В России хотят освободить многодетные семьи от курортного сбора

Многодетные семьи планируют освободить от уплаты курортного сбора, который планируют продлить и после 2024 года. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова.

По ее словам, данное решение хотят закрепить на федеральном уровне, соответствующее письмо было направлено в Минэкономразвития. Сенатор напомнила, что эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Ставропольском, Краснодарском, Алтайский крае, Крыму, Санкт-Петербурге и на территории «Сириус».

«Никаких проблем с взиманием сбора и администрированием средств нет, туристы спокойно вносят эту сумму и при этом видят, куда тратятся деньги, потому что сами этой инфраструктурой пользуются. Эксперимент продлили пока до конца 2024 года, но было бы разумно продолжать эту практику и дальше», — отметила Кувшинова.

В середине декабря в правительстве Якутии сообщили «Газете.Ru», что удаленность региона и дороговизна авиабилетов мешают росту спроса на путешествия в Якутию, поэтому обсуждать введение курортного сбора можно, только когда туристический поток достигнет полумиллиона человек в год.

Ранее сообщалось, что на Колыме хотят ввести курортный сбор для туристов.