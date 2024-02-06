Российские подростки устроили «голую» вечеринку на глазах у родителей

В Уфе подростки устроили непристойную вечеринку в честь дня рождения 15-летней подруги на глазах у родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, «голая» вечеринка состоялась в честь дня рождения дочери предпринимательницы, занимающейся лесоматериалами. Сообщается, что несовершеннолетние были откровенно одеты и вели себя бесстыдно в ходе мероприятия.

На кадрах с вечеринки видно молодого человека с косметикой на лице. При этом, по данным Mash Batash, на мероприятии присутствовали родители подростков.

До этого в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки с одноклассниками. Предположительно, причиной стало отравление наркотическим веществом.

Ранее девушку-подростка избили в школе из-за комментария в интернете.