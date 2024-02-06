Мизулина поспорила со студентом о судьбе Милохина и заставила его извиняться

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поспорила со студентом Уральского федерального университета (УрФУ) о судьбе блогера Дани Милохина и заставила его извиниться за слова о целесообразности срочной службы в армии. Полная беседа Мизулиной с молодым человеком опубликована в ее Telegram-канале.

Сначала студент спросил у главы ЛБИ, как долго она планирует заниматься своей деятельностью, прежде чем ее «настигнет правосудие». Мизулина ответила, что прекращать работу не намерена.

Затем учащийся поинтересовался, почему якобы из-за нее в соцсетях удаляют песни его любимых групп, а также спросил, зачем глава ЛБИ пугала Милохина армией. Мизулина заявила, что блогер сам запутался, и отметила, что отдавать долг Родине должны все граждане.

«Он ничего не занимал у Родины, чтобы отдавать этот долг», — прокомментировал ответ главы ЛБИ молодой человек.

После этого зал зашумел, а Мизулина объяснила, что обязанность отслужить прописана в законодательстве, и отметила, что государство взамен обеспечивает население бесплатными медициной и образованием. Помимо этого она сказала, что студент своими словами оскорбляет срочников и посоветовала ему извиниться, чтобы его не привлекли за дискредитацию ВС РФ.

Молодой человек действительно попросил прощения, на чем его беседа с Мизулиной закончилась.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого Мизулина опубликовала у себя в Telegram-канале обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать блогера в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

В декабре Мизулина объяснила свой поступок тем, что Милохин после призыва мог бы делать позитивный контент для армии России, находясь на срочной службе.

Ранее Мизулина призвала власти Екатеринбурга бороться с наркограффити.