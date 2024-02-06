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В России заблокировали более 5 млрд спам-звонков с 2022 года

Минцифры заявило, что около 5,4 млрд спам-звонков заблокировано с 2022 года

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Depositphotos

Около 5,4 млрд спам-звонков заблокировано в России с 2022 года. Об этом сообщили в Минцифры, передает РИА Новости.

Функцию блокировки внедрили все крупные операторы мобильной связи, отмечает министерство.

Телефонные мошенники регулярно звонят россиянам с целью украсть их деньги. Недавно мошенники выманили у пенсионерки из Набережных Челнов накопления и квартиру. Связавшийся с 71-летней женщиной мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и прислал ей фото своего удостоверения. Он заявил, что кто-то получил доступ к ее счетам. В результате женщина лишилась 9 млн рублей, переведя их на «безопасный счет».

До этого россиянам рассказали, что телефонные мошенники могут использовать некоторые произнесенные слова против своей жертвы, даже если стандартно обмануть ее не получилось. Некоторые аферисты записывают разговор с потенциальной жертвой и потом используют фразы для голосового подтверждения действий от имени ее аккаунта. Эксперты отметили, что в разговоре с мошенниками нельзя произносить «да» и «нет».

Ранее МФЦ в Петербурге столкнулись с наплывом пострадавших от мошенников.

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