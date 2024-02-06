Лжеполицейские втерлись в доверие к 83-летней женщине и обворовали ее

В Париже грабители выдали себя за полицейских и вынесли из квартиры пенсионерки драгоценности стоимостью €50 тыс. Об этом сообщает actu17.

На прошлой неделе пожилая жительница 16-го округа стала жертвой ограбления. Вечером 83-летняя женщина получила звонок от человека, который назвался банковским служащим и объяснил, что счет пенсионерки взломали неизвестные. Мужчина заявил, что должен принять меры безопасности, а также предупредил собеседницу, что к ней в квартиру приедут сотрудники полиции.

Через некоторое время к жертве действительно пришли двое неизвестных, которые убедили хозяйку впустить их в дом. Во время беседы женщина рассказала им, где хранит ценные вещи. Лжеполицейские украли драгоценности и покинули место преступления. Пострадавшая быстро сообразила, что ее только что ограбили, и связалась с правоохранителями по единому номеру. Личности аферистов пока не установили.

«К сожалению, подобный сценарий регулярен для Парижа», — отметил следователь.

Ранее мошенникам поверил финансист из Гонконга и перевел им более $25 млн.