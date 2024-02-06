Совбез РФ назвал число совершенных и предотвращенных терактов на Урале в 2023 году

На Урале в 2023 году было совершено девять терактов и диверсий, удалось не допустить 23 преступления такого характера. Об этом заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого передает ТАСС.

«В 2023 году на территории округа совершено девять диверсий и терактов, предотвращено 23 преступления террористического характера», — сказал Патрушев.

6 февраля Патрушев заявил, что Украина в условиях безуспешности на поле боя и сокращения западного финансирования пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, преднамеренно бьет по гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк или другие города.

5 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция, поставляя вооружение Украине и понимая, что оно используется против мирных жителей в российских городах, пытается оправдать террористические акты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «правом на самооборону».

В конце января Патрушев сказал, что прокси-война против России продолжится даже после завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что посольство РФ добивается встречи в Белом доме и Госдепе по теракту против Ил-76.