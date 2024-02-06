Нелегальный завод пиротехники взорвался в Индии, разрушено 60 домов

В индийском штате Мадхья-Прадеш горит завод по производству пиротехники, несколько десятков человек получили ранения, 11 рабочих спасти не удалось. Об этом сообщает портал News 18.

По данным индейских СМИ на месте происшествия в населенном пункте Байрагарх работает более 50 машин скорой помощи и 400 пожарных и спасателей.

За возгоранием последовали несколько взрывов, разрушено 60 ближайших домов, из еще ста были эвакуированы жильцы, пострадали участники дорожного движения.

Последствия взрывов ощущались в радиусе 15 км вокруг предприятия. По заявлениям властей, завод по производству пиротехники работал нелегально.

Ранее в Токио пожар привел к остановке поездов.