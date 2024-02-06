На Украине заявили, что гражданам не будут рассылать электронные повестки

На Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде, заявил в эфире телеканала «Рада» министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Не планируется ни повесток, ни выборов», — сказал Федоров в ответ на вопрос о том, планируют ли в стране выдавать электронные повестки либо проводить выборы через приложение «Дия» (украинский аналог российских «Госуслуг». — прим. «Газеты.Ru»).

В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, но 11 января его вернули на доработку. В последней версии законопроекта предлагается снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат.

Законопроект упростит и порядок вручения повесток. Согласно текущей версии документа, ее смогут вручать как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет. При этом комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагает положения о рассылке электронных повесток исключить.

Ранее стало известно, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.