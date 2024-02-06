Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что гражданам не будут рассылать электронные повестки

Минцифры Украины заявило, что гражданам не будут рассылать электронные повестки

close
100%
Reuters

На Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде, заявил в эфире телеканала «Рада» министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Не планируется ни повесток, ни выборов», — сказал Федоров в ответ на вопрос о том, планируют ли в стране выдавать электронные повестки либо проводить выборы через приложение «Дия» (украинский аналог российских «Госуслуг». — прим. «Газеты.Ru»).

В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, но 11 января его вернули на доработку. В последней версии законопроекта предлагается снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат.

Законопроект упростит и порядок вручения повесток. Согласно текущей версии документа, ее смогут вручать как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет. При этом комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагает положения о рассылке электронных повесток исключить.

Ранее стало известно, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами