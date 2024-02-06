Психолог объяснила, как без конфликтов отобрать у ребенка смартфон

Отбирая у ребенка смартфон или другой гаджет важно помнить, что любое действие рождает противодействие. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Виктория Савкова. Во избежание обид она посоветовала искать компромисс.

«Вы можете поступить следующим образом: озвучить проблему, вынести ее на обсуждение и вместе с ребенком договориться о том, какое количество времени он тратит на использование телефона в течение дня. Например, во время выполнения учебных дел он пользуется телефоном только по необходимости», — рекомендовала специалист.

Она добавила, что варианты договоренностей могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его волевых качеств и степени осознанности.

Врач-невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова до этого рассказала о причинах возникновения цифровой деменции, все чаще встречающейся у молодых людей.

По информации медика, digital-деменция — это отрицательное влияние цифровых технологий на когнитивные функции человеческого мозга. Она характеризуется ухудшением памяти, снижением внимания или иных познавательных способностей и может быть связана с долгим нахождением человека в виртуальной реальности, частым просмотром смартфонов и планшетов.

Ранее россиянам перечислили главные преимущества кнопочного телефона.