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Пожар в здании рядом с Красной площадью потушили

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании недалеко от Красной площади

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МЧС РФ

Спасатели потушили возгорание, которое вспыхнуло в здании на улице Никольской, находящемся неподалеку от Красной площади в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в здании по улице Никольской», — говорится в сообщении ведомства.

Здание на Никольской загорелось днем 6 февраля. Огонь распространился на территории площадью 150 кв. метров, после чего пожар удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, но известно, что четырехэтажное здание находилось на реконструкции.

До этого сообщалось о пожаре в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. У здания загорелся фасад, но пламя оперативно потушили.

Ранее в Пермском крае случился крупный пожар на территории колонии.

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