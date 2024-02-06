Российские врачи спасли пациента с камнем с размером с куриное яйцо в мочевом пузыре

В городской больнице Салавата хирурги спасли мужчину с огромным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщил главный врач медучреждения Алик Янышев на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина поступил в больницу с жалобами на боли в области живота, частое мочеиспускание и появление примеси крови в моче. В ходе обследования медики обнаружили в мочевом пузыре пациента камень размером с куриное яйцо.

«Врачами было принято решение провести оперативное вмешательство и извлечь камень из мочевого пузыря. Операция прошла успешно», — сообщил Алик Янышев.

Спустя 10 дней после операции мужчине удалил швы, он выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи удалили у россиянки два гигантских камня размером восемь и пять сантиметров.