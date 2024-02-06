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В Чувашии завели уголовное дело о госизмене в пользу Украины

ФСБ возбудила дело о госизмене в пользу Украины против жителя Мордовии

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ возбудила уголовное дело в Чувашии о государственной измене в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.

Мужчину подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

«По версии следствия, злоумышленник установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях», — указали в ФСБ.

Уточняется, что это уже не первое уголовное дело в отношении подозреваемого. Его также обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы на объектах транспортной инфраструктуры (ст. 205 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

До этого сообщалось, что на Камчатке местному жителю, подозреваемому в государственной измене, было предъявлено обвинение.

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