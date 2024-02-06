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В Омской области ищут ответственных за свалку из сотен куриных яиц

Россельхознадзор ищет ответственных за яичную свалку в Омской области

В Омской области ищут ответственных за свалку из сотен куриных яиц. Об этом заявила старший инспектор управления Россельхознадзора по региону Гульнара Сыздыкова, передают «Вести Омск».

Управление Россельхознадзора занимается выяснением обстоятельств возникновения яичной свалки, а также устанавливает лиц, причастных к инциденту, рассказала Сыздыкова. Отмечается, что в соответствии с законодательством ликвидацией свалки должен заниматься тот, кто ее устроил. В случае, если установить ответственных не удастся, очистить территорию обяжут собственника.

Инспекторы также отобрали образцы яиц со свалки, чтобы провести исследование. Яйцо является животным отходом — необходимо исключить опасные болезни.

Видео со свалкой из сотен яиц, которые имеют стоимость около 200 рублей за десяток в регионе, опубликовали 5 февраля. Она находится на территории поселка Чкаловский в Октябрьском округе.

Ранее в Думе объяснили, почему импортные яйца не добрались до прилавков.

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