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Индия начала поставлять бананы в Россию

Россельхознадзор: Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Индия направила в Россию первую партию бананов в январе, объемы экспорта индийских бананов будут наращиваться. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает ТАСС.

«Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе, следующая поставка запланирована до конца февраля», — отметили в ведомстве.

Россельхознадзор обсудил с представителями управления защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы по поставкам фруктов из Индии в РФ. Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента поставок на рынок России фруктов — манго, ананасов, бананов, папайи и гуавы. Вопрос доступа фруктов из Индии на российский рынок прорабатывался на протяжении нескольких лет.

До этого сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Ведомство попросило эквадорскую сторону с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.

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