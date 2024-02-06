Ребенок рассек голову в детском саду, пока воспитатель одевала других детей на прогулку

В Екатеринбурге двухлетняя девочка получила травму головы в детском саду, ребенок упал с лестницы и ударился об угол бетонной ступеньки. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в частном детском саду Екатеринбурга, двухлетняя девочка рассекла голову, упав с лестницы. По словам ее матери, воспитатель одевала других детей и не уследила за ребенком.

«Кровь была по всему коридору, просто неимоверное количество. Ребенок синий лежал. Не просто зареванный, а прямо синий. Я смотрела на нее и не понимала, как из нее может столько крови вытечь. Она такая маленькая», — рассказала женщина.

Мать девочки отметила, что дочь и раньше приходила из садика в синяках и ссадинах, администрация дошкольного учреждения подтвердила факт произошедшего. Родителям посоветовали все вопросы решать в судебном порядке.

Ранее в Кузбассе педагога обвинили в избиении девочки на занятии в детском саду.