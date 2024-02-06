Россиянин избил годовалого ребенка и проломил ему череп

Житель Воронежа разозлился на годовалого ребенка и несколько раз ударил его по голове, пострадавшего госпитализировали с переломом теменной кости. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице 60-й Армии в Воронеже, 39-летняя женщина приехала в госте к сестре с годовалым ребенком. В квартире находился 41-летний житель Белгорода, по неизвестной причине мужчина разозлился на ребенка и несколько раз ударил его по голове.

На следующее утро мать заметила, что ребенку стало плохо и привезла его в больницу, маленького пациента немедленно госпитализировали, у него диагностированы линейный перелом правой теменной кости и закрытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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