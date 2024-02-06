Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил годовалого ребенка и проломил ему череп

В Воронеже мужчина избил годовалого ребенка

close
100%
Shutterstock

Житель Воронежа разозлился на годовалого ребенка и несколько раз ударил его по голове, пострадавшего госпитализировали с переломом теменной кости. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице 60-й Армии в Воронеже, 39-летняя женщина приехала в госте к сестре с годовалым ребенком. В квартире находился 41-летний житель Белгорода, по неизвестной причине мужчина разозлился на ребенка и несколько раз ударил его по голове.

На следующее утро мать заметила, что ребенку стало плохо и привезла его в больницу, маленького пациента немедленно госпитализировали, у него диагностированы линейный перелом правой теменной кости и закрытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске мужчина сломал нос и выбил зубы подросткам на катке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами