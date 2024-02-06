Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новейшие образцы российского оружия представили на выставке в Саудовской Аравии

Разработки оборонных предприятий РФ показали на выставке World Defense Show 2024

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Госкорпорация «Ростех» представила на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, работающей в столице Саудовской Аравии, беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие новинки. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В объединенной экспозиции, организованной «Рособоронэкспортом», «Ростех» продемонстрировал свыше 100 образцов вооружений.

Среди них — впервые представленный на ближневосточном рынке отечественный беспилотник Supercam S350. Разработчики пояснили, что этот БПЛА способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до 5 километров. Скорость полета аппарата может достигать 120 км/ч. Беспилотник используется для мониторинга объектов ТЭК, разведки, защиты территорий и других задач.

В «Ростехе» отметили, что страны Ближневосточного региона проявляют высокий интерес к российским вооружениям, доказавшим эффективность в реальных боевых действиях.

«Мы предлагаем партнерам гибкие форматы сотрудничества, включая локализацию производства на их территории и совместные разработки перспективных образцов. Ряд проектов сейчас обсуждается», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Также на выставке показали новейший автоматизированный комплекс подавления БПЛА линейки «Серп» и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона, созданные холдингом «Росэлектроника».

Концерн «Калашников» представил экспортный вариант беспилотника «КУБ-Э», свое стрелковое оружие: автоматы АК-12, АК-15, АК-308, а также новинки — АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

Холдинг «Высокоточные комплексы» привез в Саудовскую Аравию легкую многоцелевую ракету «Изделие 305Э». Помимо этого, на стенде компании представили весь спектр ракет для ЗРПК «Панцирь».

Посетители выставки также могли увидеть Т-90МС — экспортную версию танка Т-90М, выпускаемого Уралвагонзаводом.

Объединенная авиастроительная корпорация представила самолет Ил-76МД-90А (Э). Этот тяжелый транспортник является глубокой модернизацией Ил-76.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами