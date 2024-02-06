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Врач перечислила продукты, которые могут спровоцировать появление седины

Врач Соломатина: сладкая и жирная еда может спровоцировать появление седины

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Depositphotos

Сладкие, жирные и жареные продукты могут ускорить процесс появления седых волос. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, такая еда способствует окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов.

«Такие продукты негативно влияют на наши волосяные фолликулы и ухудшают прохождение в них меланина. В результате он не может окрасить волос, и тот остается серебристым», — пояснила Соломатина.

Врач уточнила, что сладкая, жирная и жареная пища может также провоцировать общее старение организма. В связи с этим она рекомендует ограничить потребление этих продуктов.

Врач-эндокринолог ИНВИТРО Юлия Сидоркина до этого рассказала «Газете.Ru», что ранняя седина может быть следствием заболеваний. Основными причинами могут быть гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза); заболевания пищеварительной системы; аутоиммунные заболевания; дефицит витаминов и микроэлементов: цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В (особенно витамина В12), витамина D; беременность и лактация; стрессы и синдром хронической боли и не только.

Ранее врач раскрыла три основные причины ранней седины.

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