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Руководство школы в Приморье установило камеры в туалетах для учеников

В Приморье прокуратура признала незаконной установку видеокамер в школьных туалетах

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Pixabay

В школе Артема родители и ученики возмутились установкой камер в туалете, видео транслировалось на пульт дежурного охранника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Артема организовала проверку после сообщений родителей учеников школы №3 о том, что в руководство образовательного учреждения установило камеры видеонаблюдения в туалете.

Данные с камер транслировались на пульт охраны, при этом установку камер с родителями несовершеннолетних учеников не согласовывали.

Как отметили в региональной прокуратуре, видеофиксация посягает на конституционное право детей и неприкосновенность частной жизни. Руководство школы обязали убрать незаконно установленные видеокамеры.

Ранее студентки российского колледжа возмутились отверстиями в кабинках туалетов.

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