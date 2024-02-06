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В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2%

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заболеваемость ковидом в России за неделю с 29 января по 4 февраля выросла на 7,2% на фоне предыдущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последнюю неделю в больницу попали 3051 человек, заразившихся коронавирусом, что на 4,3% больше, чем на прошлой неделе. Рост числа госпитализаций фиксировали в 37 субъектах России.

Выздоровели за неделю 24 254 пациента с COVID-19, что на 8% меньше показателей прошлой недели.

До этого директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявлял, что COVID-19 мутировал и перешел в разряд сезонных заболеваний.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

Врач-эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что коронавирус истратил свой пандемический потенциал, однако новые варианты инфекции еще могут возникнуть.

Ранее россиянам объяснили, почему прививка от коронавируса стала необязательной.

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