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Уголовное дело завели после частичного обрушения дома в Севастополе

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Севастополе

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ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Следственный комитет Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело после инцидента в доме на улице Леваневского, 18, где, по предварительной информации, взорвался газовый баллон. Об этом говорится на сайте СК.

Дело завели по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в результате происшествия обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажом, где было нежилое помещение. Пострадавших нет.

Инцидент на Леваневского произошел утром 6 февраля. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, помещение, над которым случилось обрушение, — бывшее кафе «Арктика». По поручению главы города директор департамента общественной безопасности занялся координацией работы всех оперативных служб. Жильцов верхних этажей дома эвакуировали.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека.

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