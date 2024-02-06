Российские кинотеатры призвали обязать сообщать время начала фильма без учета рекламы

Кинотеатры должны сообщать зрителям время фактического начала фильма после завершения всех рекламных роликов, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он направил главе Минкульта Ольге Любимовой, передает RT со ссылкой на копию письма.

Политолог отметил, что в кинотеатры ежемесячно ходят миллионы граждан, которые оплачивают услуги. Однако при этом время начала киносеанса на билетах практически никогда не соответствует действительности, так как просмотру фильма предшествуют рекламные ролики. Потому клиенты тратят от 5 до 30 минут на рекламу и трейлеры, констатировал Орлов.

По мнению политолога, из-за неточности указанного времени зрители не могут точно оценить время окончания сеанса, вынуждены нести дополнительные затраты на оплату паркинга и так далее. Он призвал внести изменения в нормативно-правовые акты и обязать кинотеатры указывать на билетах время фактического начала фильма.

Напомним, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, билеты в российские кинотеатры в январе подорожали до рекордных значений. Так, с 1 по 8 января средняя цена на билет в кино составила 391,8 рубля.

Ранее Орлов также призвал запретить табачным магазинам размещать вывески на улице.