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Пожилой россиянин избил фельдшера скорой помощи

В Саратове полиция разыскивает пенсионера, напавшего на фельдшера скорой помощи

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РИА «Новости»

В Саратове правоохранительные органы разыскивают 76-летнего местного жителя, напавшего на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Инцидент с участием пенсионера произошел 5 февраля. Медики приехали на вызов к мужчине на трассу около поселка Хмевевка. В ходе госпитализации пациент, находившийся в состоянии опьянения, ударил фельдшера. После этого пожилой мужчина скрылся с места ЧП.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего и сейчас устанавливают его местонахождение.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ранее пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Челябинской области.

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