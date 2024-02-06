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Мать школьника напала на отца его одноклассника на собрании из-за конфликта их детей

Женщина напала со стулом на главу села в Красноярском крае из-за конфликта детей

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Телеграм-канал «Kras Mash»

В Красноярском крае женщина напала со стулом на главу своего села, сын которого якобы обидел ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на родительском собрании в школе №19 села Усть-Пит Енисейского района. По некоторым данным, поводом для мероприятия стала драка двух учащихся школы. По словам матери одного из учеников, ее сын пострадал от нападения одноклассника, сына главы населенного пункта. Тот, как рассказал пострадавший, ударил его по голове и перекинул через себя. Потасовка между ними произошла на глазах у старшеклассников.

Услышав это, женщина решила разобраться с родителем хулигана и высказала ему в лицо все, что думает. В какой-то момент разъяренная родительница схватила стул и налетела с ним на своего оппонента. Мужчина стал защищаться, а нападавшая схватила его телефон и сделала вид, что собирается его разбить. Затем родительница вернулась на место и продолжила возмущаться.

При этом, судя по записям с камер видеонаблюдения, установленных в здании, никакой драки между школьниками не было.

Ранее стало известно, что в Сибири к ответственности привлекут родителей, устроивших драку на глазах у своих детей.

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