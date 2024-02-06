Стало известно, когда работодатель может вызвать сотрудника из отпуска без его согласия

Работодателям для того, чтобы вызвать сотрудника из отпуска, чаще всего требуется его письменное согласие. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«В организации бывают разные ситуации, когда действительно нужен работник, который ушел в отпуск. <...> Обычно отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника. Если сотрудник не готов выйти, это его право. За это ему не грозит никакая дисциплинарная ответственность», — отметила эксперт.

Если сотрудник все же выходит на работы, неиспользованную часть отпуска ему должны предоставить в любое время в том же году или присоединить к отдыху на следующий год. При этом сотрудников оборонно-промышленного комплекса могут вызвать на работу и без согласия, уточнила специалист. Однако их должны уведомить о необходимости выйти на работу не менее чем за три дня.

Несовершеннолетних, беременных и работников, связанных с вредными и опасными условиями труда, отзывать из отпуска запрещено, заключила Захаренкова.

Опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» до этого показал, что каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году. Чаще всего причиной отказа от отпуска стала производственная необходимость и невозможности передать кому-либо свои дела, говорится в исследовании.

Ранее в Госдуме призвали предоставлять военным отпуск при рождении ребенка.