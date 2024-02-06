Снегопад в Токио привел к блэкауту и апокалипсису на дорогах

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях Токио продолжает частично перекрыто из-за последствий снегопада, который начался во второй половине понедельника и продолжался до утра вторника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Японский дорожный информационный центр.

Многие въезды на скоростные автострады в столице закрыты до устранения последствий ненастья. Водителей просят воздержаться от поездок на автомобилях без зимней резины или цепей на колесах.

Поезда в регионе Токио до сих пор не курсируют по некоторым железнодорожным линиям. Полное восстановление движения планируется в течение текущего дня. В столичных аэропортах во вторник отменили общее число 27 авиарейсов.

По данным компании Tokyo Electric Power, около 1,8 тыс. домов в префектуре Токио и соседних Канагаве и Сайтаме остаются без электричества.

Толщина снежного покрова в японской столице достигла 7 см. В горных районах за сутки выпало около 40 см осадков.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.