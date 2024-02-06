Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Снегопад в Токио привел к блэкауту и апокалипсису на дорогах

В районе Токио из-за снега перекрыты дороги, 1,8 тыс. домов остаются без света

close
100%
Том Понесса/Architectural Photography Awards

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях Токио продолжает частично перекрыто из-за последствий снегопада, который начался во второй половине понедельника и продолжался до утра вторника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Японский дорожный информационный центр.

Многие въезды на скоростные автострады в столице закрыты до устранения последствий ненастья. Водителей просят воздержаться от поездок на автомобилях без зимней резины или цепей на колесах.

Поезда в регионе Токио до сих пор не курсируют по некоторым железнодорожным линиям. Полное восстановление движения планируется в течение текущего дня. В столичных аэропортах во вторник отменили общее число 27 авиарейсов.

По данным компании Tokyo Electric Power, около 1,8 тыс. домов в префектуре Токио и соседних Канагаве и Сайтаме остаются без электричества.

Толщина снежного покрова в японской столице достигла 7 см. В горных районах за сутки выпало около 40 см осадков.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами