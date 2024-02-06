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Адвокат заявил о низкой вероятности выдачи задержанного в Аргентине россиянина Киеву

Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Чуркина Украине

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Marcos Brindicci/Reuters

Адвокат задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Кристиан Рубилар заявил РИА Новости, что вероятность его экстрадиции из страны на Украину крайне мала.

«Запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока будет твердое решение [об убежище]», — сказал адвокат.

Рубилар также отметил, что порой процесс получения убежища довольно долгий и может занимать годы.

По словам юриста, Чуркин запросил гражданство Аргентины, поскольку в этой стране родилась его дочь, и «аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине».

2 февраля сообщалось, что гражданин России, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина на Украину. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что мужчина обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова заявила, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.

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