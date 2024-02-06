Ракетная опасность объявлена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Была запущена система оповещения населения.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — говорится в сообщении главы региона.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок в Курской области, есть пострадавшая. Жительница поселка получила осколочное ранение, отметил Старовойт. Он сообщил, что врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ночью над территорией региона уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что над территорией региона подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.