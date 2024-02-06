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Более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном голосовании

Минцифры: за неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Более миллиона россиян за неделю подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Минцифры.

По данным ведомства, самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.

В Минцифры напомнили, что подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании можно на портале «Госуслуги» с 29 января до 23:59 мск 11 марта.

«Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта», — сказано в сообщении Минцифры.

До этого председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента РФ приедут от 500 до 1000 международных наблюдателей.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года. В данный момент кандидатами зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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