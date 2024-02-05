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Врачи Татарстана удалили женщине гигантскую кисту яичника

В Татарстане женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч

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В Татарстане медики прооперировали 56-летнюю женщину с крупной кистой яичника. Об этом сообщает Республиканская клиническая больница в своем Telegram-канале.

После похудения россиянка заметила, что у нее появился дискомфорт в животе. Помимо этого, женщина нащупала необычный объект.

В больнице у женщины нашли гигантскую кисту яичника размером с футбольный мяч и оперативно назначили операцию.

Манипуляция длилась час. После хирургического вмешательства пациентка осталась в больнице. Через несколько дней женщину выписали.

До этого крупную опухоль нашли у жителя Подмосковья. Новообразование вросло в поясничную мышцу. В результате операции из молодого человека извлекли опухоль размером около 40 сантиметров.

Ранее в Смоленске врачи удалили опухоль беременной пациентке.

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