Врачи Татарстана удалили женщине гигантскую кисту яичника

В Татарстане медики прооперировали 56-летнюю женщину с крупной кистой яичника. Об этом сообщает Республиканская клиническая больница в своем Telegram-канале.

После похудения россиянка заметила, что у нее появился дискомфорт в животе. Помимо этого, женщина нащупала необычный объект.

В больнице у женщины нашли гигантскую кисту яичника размером с футбольный мяч и оперативно назначили операцию.

Манипуляция длилась час. После хирургического вмешательства пациентка осталась в больнице. Через несколько дней женщину выписали.

До этого крупную опухоль нашли у жителя Подмосковья. Новообразование вросло в поясничную мышцу. В результате операции из молодого человека извлекли опухоль размером около 40 сантиметров.

Ранее в Смоленске врачи удалили опухоль беременной пациентке.