В Крыму предотвратили теракт против одного из руководителей республики

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым. Нападение готовила Служба безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам представителей спецслужбы, в ходе оперативных действий в Симферополе были задержаны трое российских граждан. Они действовали по заданию украинской стороны и намеревались подорвать автомобиль, принадлежащий представителю местных органов власти.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым», — говорится в заявлении.

При этом в ЦОС добавили, что все трое задержанных уже дали признательные показания.

5 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что на территории страны был задержан груз со взрывчаткой. Посылка направлялась из Одессы в Воронеж. Специалисты обнаружили в коробке шесть детонаторов и шесть спецключей, а общий вес взрывчатого вещества составил 14 кг.

Позже представители спецслужб заявили, что Киев намеревался использовать грузинскую территорию для организации теракта в стране или за ее пределами. В Тбилиси предположили, что после совершения задуманного украинская сторона хотела обвинить в произошедшем власти республики.

Ранее на Камчатке задержали подозреваемого в подготовке теракта.