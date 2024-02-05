В российском детском саду 12 педагогов уволились из-за конфликта с заведующей

Более десяти педагогов из детского сада в Нижнем Новгороде уволились. Об этом сообщает MK.RU.

По словам родителей, причина заключается в смене руководства. После того, как место заведующей занял новый педагог, часть воспитателей отказались работать дальше. Сейчас к ним присоединились еще 12 человек. При этом все бывшие сотрудники являются опытными специалистами, которых любят дети.

В результате некоторые группы остались без воспитателей. Родители направили жалобу в департамент образования. Специалисты дали заведующей три месяца на то, чтобы урегулировать ситуацию. Несмотря на вмешательство профильных органов, никто из воспитателей не забрал заявление.

Ранее на воспитателя якутской школы-интерната для глухих завели дело об истязании.