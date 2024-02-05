Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском детском саду 12 педагогов уволились из-за конфликта с заведующей

В Нижнем Новгороде сразу 12 воспитателей уволились из детского сада

close
100%
Depositphotos

Более десяти педагогов из детского сада в Нижнем Новгороде уволились. Об этом сообщает MK.RU.

По словам родителей, причина заключается в смене руководства. После того, как место заведующей занял новый педагог, часть воспитателей отказались работать дальше. Сейчас к ним присоединились еще 12 человек. При этом все бывшие сотрудники являются опытными специалистами, которых любят дети.

В результате некоторые группы остались без воспитателей. Родители направили жалобу в департамент образования. Специалисты дали заведующей три месяца на то, чтобы урегулировать ситуацию. Несмотря на вмешательство профильных органов, никто из воспитателей не забрал заявление.

Ранее на воспитателя якутской школы-интерната для глухих завели дело об истязании.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами