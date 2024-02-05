Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония — 2024»

Уроженка Украины Каролина Сиино, которая стала победительницей конкурса красоты «Мисс Япония — 2024», отказалась от титула. Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным агентства, девушка приняла такое решение из-за появившихся в СМИ подробностей о ее личной жизни. В частности, речь идет об отношениях Сиино с женатым мужчиной.

«Модель украинского происхождения с японским гражданством, победившая на конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024», отказалась от своего титула», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что победу 26-летней уроженки Украины с самого начала посчитали спорной из-за ее происхождения. Однако точку в этой истории поставили не ее украинские корни, а статья в еженедельном таблоиде Shukan Bunshun. Из-за нее общественность узнала о романе Сиино с «женатым влиятельным врачом».

Позже организаторы конкурса красоты опубликовали на своем сайте извинения в связи с данной ситуацией. Также в ассоциации «Мисс Япония» сообщили, что первое место и главная награда останутся вакантными до конца текущего года.

В конце января портал News оn Japan сообщил, что модель украинского происхождения Каролина Сиино победила в главном японском конкурсе красоты. По информации СМИ, девушка родилась в Тернополе и еще в детстве вместе с семьей переехала в Нагою.

Ранее организаторов конкурса красоты «Мисс Земля» обвинили в желании лишить представительницу Украины экранного времени.