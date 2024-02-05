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В России нашли свалку из куриных яиц

На территории Омска обнаружили свалку из сотен куриных яиц

На территории поселка Чкаловский в Октябрьском округе Омска местные жители обнаружили свалку из сотен куриных яиц. Ролик опубликовали 5 февраля в паблике «Голос Омска».

«Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», — говорится в описании к видео от подписчика.

При этом мэрия города уже заинтересовалась этой свалкой. В комментариях представитель администрации попросил автора ролика уточнить координаты местности.

Как сообщает местный портал «СуперОмск», в Омске десяток куриных яиц стоит около 200 руб.

В службе государственной статистики по Омской области (Омскстат) эту тенденцию объяснили снижением яйценоскости кур.

В связи с изменением стоимости куриных яиц в магазинах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в регионы рекомендации по заключению соглашений о сдерживании цен.

При этом в страну с начала 2024 года ввезли 60,7 миллиона яиц из-за рубежа, в первую очередь из Турции, Азербайджана и Белоруссии.

Ранее в Госдуме объяснили, почему импортные яйца не добрались до прилавков.

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