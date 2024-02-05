В Онежском озере нашли фрагменты вертолета Ми-8

На дне Онежского озера спасателями найдены фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — отметил он.

По информации Парфенчикова, работа на месте ЧП еще продолжается.

«Сил и терпения родным пилотов экипажа», — добавил глава республики.

До этого Артур Парфенчиков сообщал, что экипаж разбившегося вертолета МЧС не обнаружен.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной крушения вертолета МЧС Ми-8 могло стать его обледенение.

По предварительной версии, произошло обледенение вертолета, из-за чего двигатели машины заглохли и вертолет рухнул. События должны были развиваться стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах.

Ранее появились первые кадры с места крушения вертолета МЧС в Карелии.