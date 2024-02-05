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В Перми на остановке собака в ошейнике разорвала ногу девочке

В Перми собака напала на ребенка и разорвала ему ногу

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В Перми ребенок пострадал после нападения собаки. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По словам отца девочки, у семьи есть питомец, южно-русская овчарка. Когда ребенок отправился на прогулку, на улице Мозырьской на школьницу напал пес в ошейнике.

«Изначально она атаковала нашу собаку и не смогла ничего сделать, после чего переключилась на племянницу», – поделился родственник пострадавший.

В результате ребенок получил травму правой ноги. Как заявил мужчина, девочка хромает, но «не критично». Семья планирует подать заявление в полицию сразу же после того, как получат справку об обращении в медучреждение.

Ранее в Москве собака напала на хозяина на глазах у его детей.

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