Госдума рассмотрит проект о «дачной амнистии» для бань и сараев

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на некоторые виды построек, находящихся на участках: сараи, бани, теплицы и др. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Андрей Турчак.

«Единая Россия» предлагает распространить «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозпостройки и на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Законопроект внесен в Госдуму», — сообщил Турчак.

Парламентарий подчеркнул, что в данный момент зарегистрировать баню или теплицу непросто. Их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.

Законопроект предлагает признать все подобные объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения.

В ноябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Одним из последних законов, принятых в Госдуме, стал проект о конфискации имущества за фейки об армии России. Проект принят во втором чтении. Если документ вступит в силу, то конфискация коснется и тех, кто публично призывает к деятельности, направленной против безопасности государства, следует из текста поправок.

Ранее депутаты Госдумы не поддержали законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов.