Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит проект о «дачной амнистии» для бань и сараев

В Госдуму внесли проект о «дачной амнистии» для бань, сараев и теплиц

close
100%
Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на некоторые виды построек, находящихся на участках: сараи, бани, теплицы и др. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Андрей Турчак.

«Единая Россия» предлагает распространить «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозпостройки и на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Законопроект внесен в Госдуму», — сообщил Турчак.

Парламентарий подчеркнул, что в данный момент зарегистрировать баню или теплицу непросто. Их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.

Законопроект предлагает признать все подобные объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения.

В ноябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Одним из последних законов, принятых в Госдуме, стал проект о конфискации имущества за фейки об армии России. Проект принят во втором чтении. Если документ вступит в силу, то конфискация коснется и тех, кто публично призывает к деятельности, направленной против безопасности государства, следует из текста поправок.

Ранее депутаты Госдумы не поддержали законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами