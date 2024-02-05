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Российские врачи спасли юношу с гигантской опухолью, сдавливающей позвоночник

В Подмосковье врачи спали 20-летнего юношу с гигантской опухолью

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Shutterstock

Врачи Жуковской больницы прооперировали 20-летнего пациента с гигантской опухолью, сдавливающей позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам специалистов, молодой человек обратился с жалобами на боли в груди и спине. При обследовании врачи обнаружили у пациента опухоль, исходившую из забрюшинного пространства, враставшую в поясничную мышцу и сдавливающую спинномозговой канал.

Врачи приняли решение об операции — в ней участвовали нейрохирурги и урологи.

«Первым этапом урологическая бригада лапароскопическим путем удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», — рассказал хирург больницы Александр Архаров.

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