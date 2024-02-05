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Арестованная за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

Арестованная за сережки в цвет радуги Анастасия Ершова подаст апелляцию

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Предоставлено адвокатом Артемом Никитиным

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, которую арестовали за ношение сережек в цвет радуги, подаст апелляцию на решение суда. Об этом пишет «Подъем».

Адвокат девушки Артем Никитин сообщил, что апелляция будет подана 5 февраля. Защита намерена просить суд о прекращении дела, поскольку серьги не содержат символики ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), на них изображение семицветной радуги.

«Решение суда является незаконным, несправедливым и чистой судебной ошибкой. Сережки не содержат символики ЛГБТ-движения, дело подлежит и подлежало прекращению», — заявил адвокат.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных. Записывая происходящее на камеру, они потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос. На девушку составили протокол о демонстрации экстремистской символики. После чего она пробыла в камере 5 суток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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