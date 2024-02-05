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В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

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Илья Питалев/РИА Новости

Гидрометцентр России решил продлить «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера 6 февраля из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение о гололедице будет действовать до 21:00 (мск) 6 февраля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в феврале средняя температура воздуха на территории страны будет выше нормы. В то же время, отметил он, необходимо ожидать крайне неоднородную погоду с резкими похолоданиями и потеплениями. При этом эксперт посоветовал россиянам не думать, что уже пришла весна.

3 февраля главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в конце первой декады февраля в Москве ожидается пик ближайшего похолодания. Она добавила, что уже сейчас температура воздуха в столице держится на отметке около -6 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали сложную погоду на Дальнем Востоке и островных территориях РФ.

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