Пенсионер ограбил 16 банков за два года и остался безнаказанным

Пенсионер ограбил 16 американских банков, похитил более $160 тыс. и остался безнаказанным. Об этом пишет Bild.

СМИ называли его «старик-бандит», а ФБР включило пожилого грабителя в список самых разыскиваемых преступников США. Однако он остановился после того, как последнее организованное им ограбление чуть не сорвалось. Купюры, доставшиеся ему незаконным путем, так и не попали в поле зрения полицейских. Свидетели говорили, что на преступник в очках и черной шляпе носил с собой коричневый портфель, в котором держал оружие, и всегда грабил банки по одной и той же схеме. С 2009 по 2011 год он побывал в 16 финансовых учреждениях, большинство из которых имели офисы в Южной Калифорнии.

«У него был странный цвет кожи. Я уверен, что на нем была маска», — заявил сотрудник банка, ограбленного пенсионером в мае 2011 года.

После этого полиция стала проверять версию о том, что грабитель был молодым человеком, который лишь пытался выдать себя за старика. Последнее ограбление произошло 2 декабря того же года и оказалось неудачным. Тогда кассир вставил между банкнотами пакет с красителем, и сумка с добычей взорвалась на парковке. Злоумышленник исчез, оставив порозовевшие пачки денег на земле. В настоящее время расследование, начатое правоохранителями в связи с этой серией ограблений, продолжается.

«[Эти] преступления не имеют срока давности», — подчеркнула в беседе с журналистами сотрудница ФБР.

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