Катера и паром в Севастополе приостановили работу

Катера и паром в Севастопольской бухте днем в понедельник останавливают работу из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Из-за ухудшения погодных условий в 13.30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.

В Севастополе организована работа автобусов для связи северной стороны города и его центральной части, сообщили в ведомстве.

До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного и Южного молов жители Севастополя могут слышать громкие звуки. По его словам, Черноморский флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

31 января в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Все оперативные и экстренные службы были переведены в режим боевой готовности, сообщал тогда губернатор населенного пункта.

Ранее у берегов Крыма сбили больше шесть ракет.