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Появились кадры со взрывчаткой для теракта в РФ, которую перехватили в Грузии

СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опубликовала кадры задержания груза взрывчатки, с помощью которой планировали осуществлять теракты на территории России. Видео появилось на странице грузинского ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

По данным спецслужбы, взрывчатку изготовили профессионалы. Активация зарядов в местах массового скопления людей привела бы к колоссальным жертвам, подчеркнули в СГБ.

В Грузии 5 февраля задержали партию взрывчатки, которую должны были доставить в Воронеж контрабандой. По данным СГБ, за перевозкой стоял гражданин Украины.

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что украинская сторона стремилась использовать территорию страны для теракта в Грузии или за ее пределами.

Ранее женщина сдалась ФСБ после вербовки сотрудниками СБУ.

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