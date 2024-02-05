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Психолог рассказала, как произвести впечатление на первом свидании

Психолог Аллахвердян: на первом свидании важен язык тела

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На первом свидании важно обращать внимание на язык тела. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Надежда Аллахвердян. К встрече, по ее словам, следует подготовиться заранее. Чтобы посмотреть на себя со стороны, специалист рекомендовала снять себя на видео во время обычных действий (готовка, разговор по телефону, еда, уборка и т. д.).

«Уверенные в себе люди нравятся не только сами себе, но и окружающим. Сутулые плечи, сгорбленная спина, нервные подергивания ногой, неумение выдерживать зрительный контакт и прочие признаки явно не демонстрируют уверенность и выглядят не так привлекательно», — сказала Аллахвердян.

Снять зажимы в теле помогут телесно-ориентированная терапия, йога и релаксационные практики, добавила психолог.

Российский звездный стилист Алеко Надирян до этого назвал самую привлекательную для девушек вещь в мужском гардеробе.

По мнению подписчиц блога стилиста, на первом месте по привлекательности — мужские водолазки.

Ранее стало известно, что нейросеть год общалась с девушками вместо москвича и помогла найти ему жену.

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