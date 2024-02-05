Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петрозаводске дворник нашел во дворе рюкзак, набитый деньгами

В Карелии дворник помог вернуть владельцу рюкзак с деньгами

close
100%
Depositphotos

В Петрозаводске дворник во время уборки территории коттеджного поселка нашел в снегу рюкзак с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Карелия.

Рюкзак камуфляжного цвета дворник обнаружил на территории коттеджного поселка, мужчина опасался, что находка может представлять опасность, и обратился в полицию.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а затем кинолог со служебной собакой. Было установлено, что рюкзак опасности не представляет, внутри находились документы на имя 28-летнего гражданина и 355 000 рублей.

Владельца рюкзака удалось быстро установить, потерянное имущество возвращено мужчине.

Ранее в Тульской области мужчина нашел топливную карту и потратил с нее 900 тыс. рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами