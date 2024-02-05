В Петрозаводске дворник нашел во дворе рюкзак, набитый деньгами

В Петрозаводске дворник во время уборки территории коттеджного поселка нашел в снегу рюкзак с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Карелия.

Рюкзак камуфляжного цвета дворник обнаружил на территории коттеджного поселка, мужчина опасался, что находка может представлять опасность, и обратился в полицию.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а затем кинолог со служебной собакой. Было установлено, что рюкзак опасности не представляет, внутри находились документы на имя 28-летнего гражданина и 355 000 рублей.

Владельца рюкзака удалось быстро установить, потерянное имущество возвращено мужчине.

Ранее в Тульской области мужчина нашел топливную карту и потратил с нее 900 тыс. рублей.