Краснодарки поцеловались в пиццерии и привлекли внимание полиции

В Краснодаре две девушки поцеловались на камеру и привлекли внимание полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным Telegram-канала «Краснодар Телетайп», инцидент произошел в пиццерии. На кадрах девушки обмениваются кольцами, а затем целуются. Видео россиянки позже выложили в соцсети.

Краснодарская полиция начала проверку по факту непристойного поведения девушек. Правоохранительные органы установят их личности и дадут действиям россиянок правовую оценку.

«Полиция Кубани напоминает о предусмотренной законом ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ст. 6.21 КоАП РФ)», — отметили в ведомстве.

Ранее в России впервые оштрафовали за опубликованную в соцсети символику ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).