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Россиянин с инвалидностью провел ночь на улице из-за сломавшейся коляски

Тверчанин с инвалидностью провел ночь на улице из-за сломавшейся коляски

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Народный Фронт | Тверская область/VK

В Тверской области мужчина с инвалидностью ночевал на улице из-за сломавшейся коляски, которую ему выделили по программе реабилитации. Об этом сообщили в группе «Народного фронта» по Тверской области во «ВКонтакте».

Мужчина проживает в поселке Сиговка вместе с семьей и уже полгода ждет выдачи новой инвалидной коляски, так как старое средство передвижения не подходит ему по параметрам и регулярно выходит из строя из-за неисправного аккумулятора.

По словам тверчанина, коляску он получил два года назад, и она больше подходит ребенку, нежели человеку с весом в 90 килограммов. Мужчина рассказал, что однажды у коляски разрядился аккумулятор на полпути до дома, у него не было возможности связаться с родными, поэтому пришлось заночевать на улице. Также мужчина рассказал, что у коляски износились подшипники.

«Один раз колесо сломалось, я упал», — поделился тверчанин.

Мужчина подал заявку на получение нового средства помощи или ремонт старой коляски, но ответа пока не получил. Сейчас передвигаться по улицам сельчанин может только с помощью жены.

Ранее в Челябинской области поймали мужчину, который выдавал себя за инвалида и грабил женщин.

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