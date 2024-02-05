Сын избил мать за то, что она не разбудила его на экзамен

В Сингапуре 16-летний сын избил свою мать, потому что она не разбудила его на экзамен, пишет Asia One.

Как сообщает СМИ, в результате нападения женщина получила перелом ребра. Известно, что в момент инцидента дома находился отец ученика, который не стал вмешиваться в его конфликт с матерью.

По данным властей, сын часто бил свою мать. В последний раз его не устроило то, что женщина не разбудила его на экзамен по английскому языку, к которому он якобы готовился до пяти часов утра.

Адвокат ученика добавил, что его подзащитный признает вину и понимает, что действовал неправильно. Сейчас подросток живет отдельно от матери и не проявляет агрессии к другим членам семьи. Кроме того, он должен провести 100 часов на общественных работах, назначенных судом.

Ранее подросток в Китае избил мать после того, как она забрала у него телефон.